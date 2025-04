Pressionado no cargo, Quinteros completa 100 dias como treinador do Grêmio

Quinteros é cobrado pela falta de rendimento do time nas últimas partidas. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Nesta quarta-feira (16), Gustavo Quinteros completa 100 dias de Grêmio. Um período que começou com esperanças de um futuro de bom futebol e resultados, mas que agora já não encanta mais. E pelos desempenhos ruins das últimas partidas, deixa o técnico e sua comissão técnica perto da saída. Uma decisão que passará pelo jogo desta quarta-feira (16), às 19h, contra o Mirassol.

O início do trabalho de Quinteros, como costuma acontecer, foi cercado de expectativas após duas temporadas da gestão de Renato Portaluppi. Os primeiros quatro jogos, com três vitórias após o empate na estreia do Gauchão, deram esperanças ao torcedor. O Grêmio mostrou bom futebol e foi efetivo na defesa.

A equipe marcou com 12 gols e não foi vazado nenhuma vez. A derrota com time reserva para o Juventude preservou forças para o primeiro Gre-Nal da temporada. O empate em 1 a 1 na Arena, seguido por goleada de 5 a 0 sobre o Pelotas e o time reserva batendo o Ypiranga na última rodada da fase classificatória indicava que os bons momentos seguiriam.

Mas desde a partida contra o São Raimundo-RR, que teve Cristian Olivera e Tiago Volpi decisivos para salvar o clube da eliminação na Copa do Brasil, os problemas começaram. O que coincide com a chegada dos últimos reforços da janela. A direção viabilizou a injeção de talento no grupo, com as contratações de Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Luan Candido, Camilo, Amuzu, Cristian Olivera,

— Quinteros chegou como uma ilusão para o torcedor gremista com as goleadas nos primeiros jogos do Gauchão, mas com o decorrer do tempo não conseguir fazer o time evoluir como era esperado. O Grêmio ainda é um time que sofre muitos gols e não tem personalidade em campo definida — comenta Queki, colunista identificada de Zero Hora e Diário Gaúcho.

Técnico reconhece mau desempenho

Quinteros fez o possível para se esquivar de polêmicas após a derrota para o Flamengo. O técnico, mais uma vez, reconheceu que o time precisa melhorar de rendimento. Mas adotou um discurso de que as oscilações do Grêmio são normais.

— No futebol, sempre tem pressão. O time tem que ganhar, mas o Flamengo não ganhou o jogo anterior e a torcida deles com certeza ficou brava. Assim é com Corinthians, Cruzeiro. Não tem um time que tenha ganhado todos os jogos. O Grêmio está dentro da normalidade de jogar bem por um momento, jogar mal e tentar reencontrar desempenho. Em alguns momentos da partida jogamos bem, contra um grande rival, e às vezes não. Tem altos e baixos. Ganha, perde, empata, é um campeonato muito competitivo, qualquer time do Brasileirão pode te vencer, então o que você tem que buscar é consistência — apontou.

A tendência, no entanto, é de que o destino de Quinteros não passe pelo que acontecer em São Paulo. O Gre-Nal 447, marcado para o próximo sábado (19), deve ser o ponto decisivo para a manutenção ou não da comissão técnica. Mais uma atuação ruim, com derrota, deve encerrar o trabalho desta comissão técnica no Grêmio. Uma decisão que decidirá o destino da temporada de 2025 do Tricolor.

