Presidente do Grêmio comenta derrota para o Ceará: "Jogo que a gente esperava pontuar"

Alberto Guerra falou sobre derrota para o Ceará. Camila Hermes / Agencia RBS

A derrota do Grêmio, no sábado (5), para o Ceará, pela segunda rodada do Brasileirão 2025, foi bastante lamentada pelo presidente do Tricolor, Alberto Guerra. Na hora da delegação deixar a Arena Castelão, em Fortaleza, ele respondeu alguns questionamentos da imprensa sobre o trabalho de Gustavo Quinteros.

Apesar do treinador argentino acreditar que o Grêmio teve um resultado injusto, o presidente preferiu ser mais realista sobre o atual desempenho do clube.

— Algumas coisas evoluiram sim, e outras não. Seguir trabalhando e baixar a cabeça. Não tem muito o que falar, não estamos felizes com o resultado, era um jogo que a gente esperava pontuar — afirmou.

O Cearé abriu o placar com gol de Pedro Raul, de pênalti, ainda no primeiro tempo. Apesar de ter algumas chances, o Grêmio não conseguiu empatar. Para piorar, nos acréscimos, Matheus Araújo deu números finais ao jogo.

O Tricolor vinha de duas vitórias seguidas na temporada, logo após perder o título do Gauchão para o Inter. Mesmo com uma resposta com resultados, o desempenho do time de Quinteros não está agradando os torcedores gremistas. Guerra foi questionado sobre o papel do presidente na cobrança de melhorias na equipe.

— A gente analisa todos os jogos, independente do resultado, com todos os treinadores do Grêmio desde que eu estou aqui. Conversamos, damos nossa sugestão, muitas são acatadas, outras não, pois é uma decisão deles (dos treinadores). É uma troca, não simplesmente uma decisão de um só, e sim do departamento de futebol, que é formado por muita gente, além dos jogadores.

O Grêmio volta a campo na próxima terça-feira (8), quando enfrenta o Atlético Grau, do Peru. A partida, válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, acontece às 19h, na Arena.