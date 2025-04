Por desgaste, Grêmio vai precisar rodar o elenco nos próximos jogos

Novo técnico vai precisar lidar com aspecto físico do elenco. Renan Mattos / Agencia RBS

Mano Menezes terá uma difícil missão pela frente. Além de conhecer os novos jogadores, precisará lidar com as condições físicas do elenco.

Alguns atletas estão com desgaste físico acima do normal. Para a próxima sequência de jogos, será necessário rodar o elenco.

Recentes lesões

Essa necessidade ficou evidente após as recentes lesões que acabaram afastando jogadores importantes. O atacante Amuzu teve detectada uma lesão muscular grau 1 na panturrilha após a derrota para o Mirassol. O tempo de parada é de aproximadamente 10 dias — poderia retornar na partida contra o Vitória, no próximo final de semana.

A situação que mais preocupa é a do zagueiro Wagner Leonardo. Desde o seu desembarque em Porto Alegre, o defensor teve pouco tempo de descanso. E esse acúmulo de jogos acabou estourando no clássico Gre-Nal 447.

Antes dos 30 minutos do primeiro tempo, o camisa 3 precisou ser substituído por conta de um problema muscular. Nesta segunda-feira (21), o departamento médico do Grêmio deve confirmar o tempo de parada do defensor.

Sinal de alerta

Outros jogadores também deixam o departamento físico do Grêmio com o sinal de alerta ligado. Villasanti e Edenilson devem entrar no rodízio para os próximos compromissos do Grêmio contra Godoy Cruz-ARG, Vitória e CSA.

Existe um consenso entre departamento médico e físico de que será necessário uma rotação maior de jogadores nesses jogos que envolvem três competições diferentes em três cidades diferentes.

Tendência de time titular

Como o jogo contra os argentinos do Godoy Cruz é um confronto direto pela liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana, a tendência é de que o time titular seja escalado novamente.

A depender das ideias do novo técnico, a base da escalação que empatou com o Inter poderá ser mantida. Wagner Leonardo, que deve ter confirmada uma lesão muscular, e o lateral-esquerdo Marlon, que só poderá atuar a partir da fase de oitavas de final, serão substituídos por Kannemann e Lucas Esteves, respectivamente.

Preservações contra o Vitória

O maior número de preservações deverá ocorrer na partida contra o Vitória. O jogo será no próximo domingo (27), em Salvador, pela sexta rodada do Brasileirão. Nessa partida, o Grêmio deve colocar um time reserva para ter força máxima na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o CSA, três dias depois em Maceió, no Estádio Rei Pelé.

Próximos jogos do Grêmio

Quinta-feira - 24/4

19h - Godoy Cruz x Grêmio, Copa Sul-Americana (na Argentina)

Sábado - 27/4

18h30min - Vitória x Grêmio, Brasileirão (em Salvador)

Sábado - 30/4

21h30min - CSA x Grêmio, Copa do Brasil (em Alagoas)

