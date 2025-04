Por conta da neblina, voo do Grêmio precisa voltar à Argentina

A delegação do Grêmio, que empatou com o Godoy Cruz, na quinta-feira (24), em Mendoza, na Argentina, pela Sul-Americana , teve um contratempo em seu voo para Porto Alegre.

Devido à neblina no aeroporto Salgado Filho , na manhã desta sexta-feira (25), a aeronave precisou retornar ao país vizinho e pousou no Aeroparque, em Buenos Aires, às 5h50min.

O próximo compromisso do Tricolor será fora de casa, contra o Vitória, neste domingo (27), às 18h30min, pela sexta rodada do Brasileirão.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.