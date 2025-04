Desenho tático de Grêmio x Flamengo

Escalações

Sem poder contar com Olivera, que precisou extrair um dente, Quinteros voltou a escalar Cristaldo como titular, dessa vez com Edenilson, Camilo e Villasanti na equipe. No entanto, não houve uma mudança tática e, sim, a manutenção do 4-2-3-1.

Forma de marcação

A ideia de ter Lucas Esteves subindo para marcar Wesley até cortou o ímpeto do lateral rubro-negro. O problema, no entanto, esteve no outro lado. A compensação defensiva não foi bem feita, como no lance do primeiro gol, em que Michael recebeu com liberdade contra João Pedro antes do passe mal cortado por Edenilson, que terminou em assistência para Arrascaeta. A jogada começou desde o goleiro Rossi e passou por uma pressão sem sucesso do Grêmio.