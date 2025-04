Os perigos do Godoy Cruz, adversário do Grêmio na Sul-Americana

Andino (D) é o destaque do Godoy Cruz.

Assim como o time gaúcho, os argentinos têm 100% de aproveitamento na Sul-Americana, mas passam por dificuldades no campeonato nacional. Zero Hora mostra como o adversário gremista joga e os seus pontos fortes.

Apesar da boa arrancada na Sul-Americana, o Godoy Cruz não vence no Campeonato Argentino desde 3 de março, quando bateu o Barracas Central por 2 a 1.

Desde então foram sete jogos sem vitória pelo torneio nacional. A equipe é apenas a 12ª colocada em um grupo de 15 times no Torneio Apertura.

Na última rodada, o Godoy Cruz teve sua crise ampliada com a derrota por 1 a 0 para o San Martín no “clássico de Cuyo”, o confronto entre os principais representantes das cidades de Mendoza e San Juan.

Instabilidade defensiva

O técnico Esteban Solari chegou ao Godoy Cruz em fevereiro deste ano para substituir Ernesto Pedernera. Técnico com uma ideia de jogo agressiva , ele ainda não conseguiu atingir o funcionamento desejado.

O Godoy Cruz segue sofrendo defensivamente . Apesar de não ter sido vazado na Sul-Americana, o time levou oito gols nos quatro jogos sob o comando do treinador no Argentino.

Destaque

O jogador que deve levar maior perigo ao Grêmio é o garoto Santi Andino . O jogador que disputou o último Sul-Americano sub-20 pela Argentina atua pelo lado esquerdo do ataque e tem boa capacidade para atacar espaços.

O Godoy Cruz atua habitualmente no 4-2-3-1 e tem um setor ofensivo bastante jovem . Além de Andino, de 19 anos, a equipe costuma ter o meia Pozzo, de 24, como meia central, Altamira, de 23, pelo lado direito e o mexicano Luca Martínez Dupuy, de 23, como centroavante.

Godoy Cruz em 2025

