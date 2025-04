Os números e títulos da carreira de Mano Menezes

Mano foi bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro.

De 2007 para cá , depois de deixar o Tricolor após o término da temporada, o treinador viveu grandes momentos, como quando comandou o bicampeonato do Cruzeiro na Copa do Brasil .

Além disso, Mano foi treinador da Seleção Brasileira entre 2010 e 2012. No entanto, não conseguiu repetir o bom desempenho apresentado nos clubes e foi demitido em novembro de 2012.

Ele ostenta três títulos da Copa do Brasil , dois Gauchões, dois Mineiros, um Paulistão e duas Séries B, além da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.

Confira os números de Mano Menezes

15 de Novembro (2003-2004)

Caxias (2004-2005)

Grêmio (2005-2007)

Corinthians (2008-2010/2014/2023-2024)

Seleção Brasileira (2010-2012)

Flamengo (2013)

Cruzeiro (2015/2017-2019)

Shandong Luneng-CHN (2016)

Palmeiras (2019)

Bahia (2020)

Al-Nassr (2020-2021)

Inter (2022-2023)

Fluminense (2024-2025)

Os títulos de Mano Menezes

