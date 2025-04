Quem são os jogadores que devem ganhar mais espaço no Grêmio com Mano Menezes; veja lista

Gustavo Cuéllar deve ganhar protagonismo com Mano Menezes. Guilherme Testa / Grêmio FBPA

O novo técnico do Grêmio, Mano Menezes, deve promover mudanças mais significativas na forma de jogar da equipe do que nas peças do time titular. Ainda assim, alguns jogadores tendem a ganhar mais espaço com o novo comandante, como o lateral Marlon, o volante Cuéllar e o meia Edenilson.

Conforme apurado por Zero Hora, o treinador não deve realizar mudanças bruscas na escalação, mas irá alterar profundamente o modelo de jogo em relação ao antecessor Gustavo Quinteros. A ideia é ter um time compacto, competitivo e equilibrado.

Jogadores que devem ganhar mais chances com Mano Menezes

Marlon (lateral-esquerdo)

Gustavo Cuéllar (volante)

Edenílson (volante)

Pedido da época de Fuminense

O jogador que mais tende a crescer com Mano Menezes é o volante Gustavo Cuéllar, pouco utilizado pelo argentino. Além de reunir as características apreciadas pelo novo comandante, o colombiano teve sua contratação pedida pelo treinador no início do ano, quando o técnico estava à frente do Fluminense. Porém, o atleta acabou optando pelo Grêmio.

Uma situação semelhante vive o lateral Marlon, recentemente contratado do Cruzeiro. O defensor teve a sua contratação solicitada por Mano ao final de 2023, no Corinthians, mas, à época, os mineiros não aceitaram a oferta paulista. Trata-se de um atleta que deve ganhar espaço com Mano.

Edenilson valorizado

Uma situação semelhante vive o meia Edenilson, que foi titular com Mano no Inter, em 2022, e se trata de um meio-campista com virtudes ofensivas e defensivas, algo valorizado pelo treinador.