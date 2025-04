Os dilemas de Quinteros para escalar o Grêmio contra o Flamengo

Quinteros deverá utilizar três volantes contra o Flamengo. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, planeja reforçar a marcação para a partida contra o Flamengo, neste domingo (13), pelo Brasileirão. As equipes se enfrentam no domingo (13), às 17h30min, na Arena.

O meio-campo deve ter três volantes, mas ainda há dúvida sobre a presença de Cristaldo e o posicionamento de Edenilson. Porém, para que o argentino seja titular, o treinador teria que abrir mão de um dos pontas.

O Tricolor contará com os retornos de Braithwaite e Cuéllar, sendo que apenas o primeiro deverá ser titular. Desfalque contra o Atlético Grau-COL por conta de um choque na cabeça, Amuzu é dúvida. Neste caso, Pavon poderia seguir na equipe.

Estratégia mais defensiva

Pela dificuldade do adversário, é praticamente certo que os volantes Camilo, Villasanti e Edenilson serão titulares, garantindo um time mais defensivo.

A dúvida, porém, é se Quinteros manterá o esquema com dois pontas ou se acomodará Edenilson no lado direito, abrindo vaga para Cristaldo.

Nesta hipótese, um dos pontas deixaria a equipe, com Cristian Olivera sendo deslocado para o lado esquerdo.

Dois pontas

Igor Serrote deverá retornar à lateral direita contra o Flamengo. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Se a opção escolhida por Quinteros for a utilização de dois pontas, Cristian Olivera seguiria no lado direito e Amuzu e Pavon disputariam uma vaga no lado esquerdo.

Já no setor defensivo, a tendência é de que Igor Serrote volte à lateral direita por conta do seu maior poder de marcação em relação a João Pedro.

Provável escalação

Com dois pontas, o provável time tricolor teria: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenilson; Cristian Olivera, Braithwaite e Amuzu (Pavon).

Entretanto, se a escolha for por Cristaldo, a escalação teria: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Edenilson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite.