O valor e os detalhes da oferta recebida pelo Grêmio para fazer amistosos na Rússia

A direção do Grêmio conta com uma oferta milionária para realizar um período de treinos e dois amistosos na Rússia. Segundo apuração de Zero Hora, o Tricolor analisa a oferta para viajar ao país na primeira semana de julho .

Torneio entre quatro clubes

Além da equipe do ex-meia do Tricolor, um outro time russo e um clube de São Paulo ou do Rio de Janeiro completaria a lista de participantes do evento.