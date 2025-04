Salário do argentino era de cerca de R$ 600 mil.

Demitido na última quarta-feira (16), Gustavo Quinteros ainda receberá os valores da rescisão de contrato com o Grêmio. O argentino tem direito a mais R$ 5 milhões do Tricolor , que serão pagos até dezembro.

Segundo fontes consultadas por Zero Hora, o clube não precisará realizar nenhum pagamento de forma imediata .

Pelos termos do acordo acertado ainda na época da contratação, ficou definido que os valores devidos pela rescisão serão depositados em parcelas mensais. No mesmo fluxo de pagamentos em que seriam quitados os seus salários.

Quinteros tinha contrato com o Grêmio até o final de 2025, com cláusula de renovação em caso de classificação à Libertadores de 2026.

O valor do salário do ex-técnico era de cerca de R$ 600 mil, aproximadamente US$ 100 mil dólares.