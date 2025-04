O que o torcedor verá em campo no primeiro Grêmio de Mano Menezes 

Mano realizou ajustes na equipe em treino na quarta-feira (23). Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Começa nesta quinta-feira (24), às 19h, a segunda era Menezes no Grêmio. O técnico fará sua estreia contra o Godoy Cruz, na Argentina, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Um trabalho que deu muitos frutos na passagem anterior, que durou de 2005 a 2007.

A expectativa agora é semelhante, muitas vitórias e um time organizado, mesmo que o momento não seja de tanta pressão como era 20 anos atrás, quando o Tricolor disputava a Série B do Brasileirão. E para confirmar esse planejamento, o novo técnico gremista pretende que sua equipe dê passos curtos e firmes em direção ao objetivo. Até pela Copa Sul-Americana ser um dos objetivos do clube, não será permitido tropeçar em Mendonza.

Como prometido pelo técnico em sua apresentação, a tendência é de que o torcedor ainda veja uma escalação parecida com a utilizada no último Gre-Nal. As mudanças, no entanto, serão mais notadas na distribuição tática da equipe e suas orientações.

— Primeira ideia é manter o que foi feito para o Gre-Nal. E, a partir dela, explorar o que a equipe tem potencial para melhorar. Para em um curto espaço de tempo recuperar a confiança — destacou Mano, em sua entrevista de apresentação.

Time compactado

Inicialmente, a tendência é de que a alteração mais visível seja a distribuição do time em campo. Após ter em Quinteros um entusiasta de uma equipe bastante avançada, com muitos jogadores pressionando a saída de bola adversário e marcando no campo do oponente, a previsão é de que o Grêmio de Mano Menezes seja um time mais próximo do gol de Volpi e mais compactado.

— Eu trabalho com as minhas equipes mais posicionadas, não gosto de jogar com linha tão alta. Embora hoje exista uma necessidade bastante grande em determinados momentos você jogar com a linha alta. Mas isso precisa estar muito bem equilibrado para que a equipe esteja sempre mais próxima do resultado positivo que da derrota. Isso é uma obviedade que a gente tem que ter a consciência — afirmou o técnico.

Solidez defensiva

A questão dos gols sofridos foi algo muito debatido desde a chegada da nova comissão técnica. Uma marca dos trabalhos de Mano, a solidez defensiva é algo que também deve ficar em evidência a partir de agora.

— O Mano é um técnico que conheço muito. Mudou bastante, assim como o futebol. Imagino que também tenha se adaptado. A principal coisa que ele fará é arrumar bem a linha de quatro defensores, para levar menos gols. Ter um meio-campo pegador, que não vai jogar para cima como estava acontecendo. O Grêmio é um time guerreiro, forte. Ele vai manter isso — comenta Patrício, ex-lateral com o atual técnico gremista.

É com esta nova postura, alinhada a alguns dos momentos vitoriosos da história do clube, que o Grêmio tenta colocar a temporada de 2025 novamente nos trilhos. Com o primeiro compromisso pela Copa Sul-Americana, será importante ver em prática as ideias de Mano Menezes.