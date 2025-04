O que Mano Menezes pretende ajustar no Grêmio para os próximos jogos

Mano empatou em 2 a 2 com o Godoy Cruz na sua volta ao Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O ponto que o Grêmio trouxe na bagagem de Mendoza, na Argentina, foi comemorado no vestiário.

O empate em 2 a 2 com o Godoy Cruz deixa aberta a disputa pela vaga direta à próxima fase no Grupo D da Copa Sul-Americana. Os dois times estão com sete pontos, mas os argentinos levam vantagem no saldo de gols.

Mesmo que a atuação tenha apresentado problemas antigos, como a dificuldade de proteger o gol de Tiago Volpi, Mano Menezes valorizou o primeiro jogo de sua gestão.

O novo técnico projetou que a equipe começará a apresentar mais características desejadas por ele a partir da sequência do trabalho. Inclusive uma evolução na parte física.

Ajustes no time

Mano reconheceu que o time ainda tem muito de Quinteros. Segundo o comandante, será possível ajustar pontos que ainda atrapalham a equipe.

— Tivemos dois treinos. Não dá para dizer que vamos ter grandes transformações. A equipe já vem com comportamento do Gre-Nal. O clássico trouxe isso, mas hoje a equipe repetiu. Dá para acreditar que vamos ter isso de forma constante, para competir — apontou.

Duelos perdidos

Duelos perdidos foi um dos pontos que incomodou Mano. Godoy Cruz / Divulgação

Um ponto que incomodou o técnico foi a quantidade de duelos perdidos por jogadores gremistas. Mano explicou, que, na sua opinião, o trabalho da antiga comissão técnica tinha uma característica, o que cobrou um preço físico na preparação dos atletas e que será ajustado agora.

— Os profissionais que vêm da América Latina estão acostumados a trabalhar em um calendário de jogos diferente. Com 20 partidas, em média, a menos por ano. O período de recuperação entre partidas é maior. Não atende nossa necessidade. Com o conhecimento que temos, da densidade, vamos ganhar um pouco de força e explosão a cada treino — afirmou.

Mudanças nos próximos jogos

Kannemann deve ser preservado contra o Vitória. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Uma mudança certa para o jogo deste domingo, contra o Vitória em Salvador, será na defesa. Kannemann deve ser preservado, com o retorno de Wagner Leonardo à defesa.

O argentino adiantou que está preparado para encarar a sequência de partidas que virá pela frente.

— Não podemos esconder que fiquei seis meses fora. Joguei duas partidas fortes. Estou aguentando. Temos um grupo de jogadores largo. Tem que jogar quem estiver mais descansado. Quando precisarem, estou pronto — projetou.

Principal referência no vestiário, Kannemann também falou sobre o impacto na troca de comissão técnica.

— As esperanças são renovadas. Tentamos dar o máximo sempre. E vamos seguir assim — disse.

Outras duas trocas também ficaram no ar após a entrevista coletiva de Mano. Porém, não é certo que as mudanças serão feitas nos próximos jogos.

Elogios a Cristaldo e Cuéllar

Técnico afirmou que trabalhará parte emocional e física do meia. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O técnico indicou que gostou do rendimento de Cristaldo e Cuéllar na Argentina e que trabalhará para recuperar a dupla, tanto na parte emocional e física.

De volta a Porto Alegre nesta sexta-feira (25), o Grêmio viaja no sábado (26). A equipe enfrentará o Vitória no domingo (27, em Salvador, pela sexta rodada do Brasileirão.

A equipe também voltará as atenções à Copa do Brasil na semana seguinte. Na quarta-feira, o Tricolor enfrentará o CSA, em Maceió, pela partida de ida da terceira fase da competição.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.