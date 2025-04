O provável time do Grêmio para o Gre-Nal 447

O Grêmio enfrenta o Inter pela quinta rodada do Brasileirão . O Gre-Nal 447 está marcado para 21h de sábado, na Arena.

O time será comandado pelo interino James Freitas , que assume a equipe enquanto a direção busca um substituto para Gustavo Quinteros, que foi demitido após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Mirassol na quarta-feira. A tendência é de que repita a equipe, com um retorno.

Cristian Olivera , que passou por uma intervenção em um dente e desfalcou o time contra Flamengo e Mirassol, deve ser aproveitado. Ele ocuparia o lado direito, com Amuzu sendo o ponta pela esquerda. Completam o setor ofensivo Cristaldo e Braithwaite.

Os dois volantes devem ser Villasanti e Edenilson , mas Camilo também disputa uma vaga no setor. Na defesa, Tiago Volpi tende a ser escudado por João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Marlon, recém-contratado, pode ser uma alternativa no banco de reservas.

Provável escalação do Grêmio

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.