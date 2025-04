O provável time do Grêmio contra o CSA

Cristaldo deve ser mantido na equipe titular. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

CSA e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (30), pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Esse será o terceiro jogo de Mano Menezes na casamata gremista. A tendência é que o treinador repita a equipe que empatou com o Vitória pelo Brasileirão, salvo mudanças pontuais por desgaste.

A dúvida é Kannemann, que pode retornar à equipe na vaga de Jemerson. O argentino foi poupado do confronto no Barradão no final de semana passado.

O provável Grêmio tem Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Jemerson (Kannemann), Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo e Edenilson; Braithwaite.

Desfalque

A ausência deve ser Aravena, com dores na coxa. O chileno sentiu o problema logo no primeiro movimento que fez ao entrar no jogo, aos 37 minutos do segundo tempo.

Confirmando a ausência do chileno, o técnico gremista terá apenas André Henrique e Alysson como alternativas aos titulares Cristian Olivera e Braithwaite.

Amuzu e Arezo, com dores musculares, e Pavon, por opção técnica, não viajaram com a delegação.