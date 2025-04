"O Mirassol vai se manter por muitos anos na Série A", projeta Reinaldo, ex-Grêmio

O ex-lateral gremista Reinaldo com as cores do Mirassol. Pedro Zacchi / Mirassol / Divulgação

Estreante na Série A, o Mirassol, adversário do Grêmio nesta quarta (16), investiu R$ 15 milhões aposta na modernização do seu CT e aposta em permanecer por vários anos na elite do Brasileirão. Um dos principais nomes do time, o ex-lateral gremista Reinaldo elogia a estrutura do clube e acredita na capacidade de a agremiação do interior paulista se consolidar na Primeira Divisão.

— O clube tem uma estrutura muito boa, com um CT muito bom, com campo, academia, fisioterapia. É um clube que eu tenho certeza que vai se manter por muitos e muitos anos na Série A e buscando coisas grandes. É nisso que eu acredito. Vim para ajudar a deixar o Mirassol ainda mais conhecido no cenário do futebol brasileiro e a disputar a tão sonhada Copa Sul-Americana — disse o defensor a Zero Hora.

Apesar da sequência de nove jogos sem vitória, o Mirassol demonstra otimismo por atuações consideradas boas nos três primeiros jogos do Brasileirão, ainda que não tenha conquistado os três pontos em nenhum deles. O time do interior paulista perdeu para o Cruzeiro na estreia e vem de dois empates, com Fortaleza e Bahia.

— A gente vem de um excelente jogo lá na Bahia. Independentemente de a vitória ainda não ter vindo, fizemos um grande jogo contra o Cruzeiro, mas infelizmente perdemos um grande jogo em casa. Contra o Fortaleza, dominamos a partida do começo ao último minuto, mas terminamos com um empate. E, no jogo contra o Bahia, fizemos um excelente jogo. É uma grande equipe, e o nosso time se impôs lá dentro. Conseguimos o empate e poderíamos até ter saído com a vitória — completou.

Novidade na casamata

O jogo contra o Grêmio, nesta quarta (16), será apenas o quarto do técnico Rafael Guanaes no comando da equipe. Ele substituiu em março Eduardo Barroca, demitido após os maus resultados no Paulistão.

— Teve uma troca de treinador, e chegou o Rafael aqui, que está fazendo um grande trabalho. Tenho certeza de que vamos ter muita eficiência nos jogos e vamos conseguir os nossos objetivos, que são se manter na Série A e beliscar uma uma vaga na Sul-Americana — finalizou Reinaldo.

Contra o Bahia, o ex-lateral do Grêmio perdeu a vaga de titular para Daniel Borges, e é dúvida para o jogo contra o Tricolor. Além disso, Iury Castilho pode ganhar a posição de Clayson na ponta esquerda. O provável time do Mirassol tem: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Daniel Borges (Reinaldo); Neto Moura e José Aldo; Danielzinho, Gabriel e Iury Castilho (Clayson); Cristian.

O jogo contra o Grêmio nesta quarta (16) será às 19h, em Mirassol.