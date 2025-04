"Nunca mais joguei futebol", conta Lucas Leiva sobre vida depois da aposentadoria

— Está batendo (o coração), enquanto estiver batendo está bem (risos). O início foi bem difícil, a adaptação, acordar e pensar no que fazer. Fui pego de surpresa, mas hoje já tenho uma vida mais ativa, até em exercícios. Nunca mais joguei futebol. Posso fazer atividade que eu tenha frequência cardíaca controlada. Entrei no mundo do beach tennis, jogo tênis, mas é tudo controlado. A cada seis meses faço check up. Futebol não posso nem pelada, mas também optei por isso para não correr o risco — explicou Lucas no Sem Filtro, em GZH.