Novo técnico do Grêmio, Mano Menezes se envolveu em polêmicas com jogadores nos últimos clubes em que passou

No Fluminense, seu último clube, Mano teve discussão com Marcelo. Arisson Marinho / AFP

O gaúcho estava desempregado desde a saída do Fluminense, após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No clube carioca, ele se envolveu em polêmicas com dois atletas consagrados na equipe.

Em outros momentos da carreira, Mano também teve problemas de relacionamento com jogadores. Os fatos geraram debate sobre a forma com que o técnico lida com os elencos.

Polêmica com Marcelo

Provavelmente a discussão mais marcante envolvendo o novo técnico do Grêmio seja a que teve com o ex-lateral-esquerdo Marcelo, em 1° de novembro de 2024. No jogo contra o próprio time gaúcho, no Maracanã, o então jogador estava no banco de reservas, quando foi chamado para entrar em campo, no fim da segunda etapa.

Quando Marcelo chegou na beira do gramado, pronto para ingressar na partida, Mano começou a dar instruções para o jogador. Segundo o próprio treinador, ele teria escutado coisas que não gostou vindo do lateral e decidiu não colocá-lo em campo.

No dia seguinte, o Fluminense anunciou a rescisão do contrato de Marcelo.

Discussão com Thiago Silva

Zagueiro do Tricolor carioca discutiu com Mano no último jogo do técnico pelo time. MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Também no Fluminense, Mano Menezes protagonizou uma discussão no gramado com o zagueiro Thiago Silva. O fato ocorreu durante o jogo da primeira rodada, quando o clube perdeu para o Fortaleza por 2 a 0.

Na ocasião, o treinador teria pedido para o zagueiro seguir um posicionamento e o xingou por achar que o mesmo não seguiu a instrução. Thiago respondeu de forma revoltada dizendo que tinha feito exatamente o que ele pediu. Segundo o ge.globo, Mano e Thiago Silva seguiram discutindo no intervalo.

Na partida, o técnico ainda substituiu o atacante Serna com apenas 14 minutos de jogo. De acordo com o portal, a decisão não foi bem vista pelo grupo de jogadores, que entendeu o momento como uma exposição desnecessária ao atleta.

Cobrança a Yuri Alberto

Atacante ex-Inter foi criticado pelo técnico durante má fase que viveu no Corinthians. Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O atacante Yuri Alberto foi treinado por Mano Menezes no Corinthians, entre 2023 e 2024. Na derrota por 1 a 0 para o São Bernardo, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista do ano passado, o técnico não gostou de uma falta de ataque cometida pelo atacante.

Após o lance, Mano teria perguntado duas vezes ao jogador se ele era "burro". Minutos depois, Yuri Alberto foi substituído após atuação discreta.

Na saída do gramado, ambos conversaram e se abraçaram. Mano Menezes ainda disse após a partida que, no futebol, as palavras são fortes.

Borja magoado

Em 2019, o técnico gaúcho teve uma passagem curta pelo Palmeiras, com menos de três meses na equipe. Durante o período, ele concedeu uma entrevista à ESPN e comentou sobre o colombiano Miguel Borja.

Na conversa, Mano Menezes afirmou que o atacante não tinha uma trajetória grande até chegar no Palmeiras. Da mesma forma, também disse que o jogador não seria uma "estrela", como falavam.

Borja alegou, dias depois, que as declarações teriam "doído em sua alma". Ele ainda afirmou que as usaria como forma de motivação para seguir no clube. O colombiano deixou o Palmeiras em 2020.

Alfinetada em Luiz Araújo

O atacante do Flamengo nunca foi treinado por Mano Menezes. Contudo, ambos protagonizaram uma discussão no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca deste ano.

Luiz Araújo teria mostrado, após o segundo gol do Flamengo, a tatuagem que tem na perna com a taça da Copa do Brasil, título que conquistou em 2024. Segundo o atleta, ele fez isso, pois Mano teria o chamado de "ruim" e afirmou que ele nunca tinha conquistado títulos.

Após a conquista, o atacante ainda reforçou que o técnico o desrespeitou e que não concordava com a postura.