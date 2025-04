Neymar deve desfalcar o Santos contra o Grêmio

Neymar está lesionado desde 14 de abril. Raul Baretta / Santos/Divulgação

Não será desta vez que Neymar estará em uma partida do Brasileirão em Porto Alegre. Lesionado, o craque do Santos não deve estar presente no confronto com o Grêmio, no domingo (4), pela sétima rodada da competição.

Neymar está afastado desde 14 de abril, quando deixou o confronto com o Atlético-MG ainda no primeiro tempo por um problema na coxa esquerda. A recuperação para o retorno do craque santista ainda exige mais dias de fisioterapia e recondicionamento físico.

Sendo assim, Neymar não estará à disposição do Santos para o jogo contra o CRB, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (1º) e também no jogo contra o Grêmio.

Cesar Sampaio, que ocupou o cargo de técnico do Santos interinamente após a demissão de Pedro Caixinha, já adiantou isso em entrevista coletiva. O único retorno que poderá acontecer é do ex-gremista Soteldo.

— Acredito que para o jogo do próximo fim de semana não haverá retornos. Acho que o Soteldo pode ser que para o final de semana retorne, mas não me foi confirmado isso — disse Cesar Sampaio.

Neymar, cujo contrato com o Santos vai até junho, só participou de nove jogos nesta temporada. O retorno ao futebol brasileiro é marcado por lesões musculares e entraves extracampo.

Os mais recentes são aparições em torneios de pôquer e uma tentativa negada pela Justiça de proibição da publicação de um podcast do Uol que retrata as origens do craque brasileiro.

Caso Neymar deixe o Santos após junho, ele não terá outra oportunidade de estar em campo no Rio Grande do Sul. Afinal, os jogos do Santos no 1º turno do Brasileirão contra Inter e Juventude serão na Vila Belmiro.