Nathan Pescador "reaparece" no Grêmio e pode ganhar mais espaço com Mano Menezes

Nathan Pescador tem sido prestigiado pelo técnico do Grêmio. Lucas Uebel / Gremio.net

Eram decorridos 15 minutos do segundo tempo, quando o quarto árbitro ergue a placa indicando a entrada de Nathan Pescador Grêmio contra o Vitória, no Barradão. A cena, que certamente desagradou muitos gremistas no último domingo (27), pode começar a ser mais frequente em breve.

A chegada de Mano Menezes pode servir para que o meia volte a ganhar mais minutos no clube. Em 2025, antes do jogo em Salvador, o jogador só tinha atuado contra o Monsoon, em 29 de janeiro, pelo Gauchão, durante 19 minutos.

A atual comissão técnica entende que Nathan pode ter um melhor rendimento em relação a ele mesmo nos últimos tempos. Em campo, é visto como opção para atuar como meia centralizado ou aberto pela direita, posição que ocupou no Barradão.

Fora dos planos de Quinteros, o Pescador teve uma conversa com Mano. O treinador comentou o caso após o empate com o Godoy Cruz, pela Sul-Americana, quando o meia voltou a ser relacionado.

— Tive uma conversa, acho que vamos tê-la com todos, para estabelecer parâmetros de nível do que precisamos trabalhar. Comprometê-los mostrando onde estão, que função vão fazer, que lugar estão na escala de cada posição, para que eles se sintam comprometidos. Estando comprometidos, tenho certeza que vamos tirar coisas boas de todos que estão aqui — explicou.

Depois dos 30 minutos em campo em Salvador, Nathan ganhou pontos com a nova comissão técnica.

— Colocamos um jogador que há bastante não era utilizado, mas acho que ajudou muito a equipe. Entrou bem. A partir de um determinado momento, entrou bem. Deu essa possibilidade de a equipe reter a bola e transitar com mais qualidade — afirmou Mano.

Na quarta-feira (30), contra o CSA, pela Copa do Brasil, o meia pode ser utilizado novamente durante a partida. O confronto acontece no estádio Rei Pelé, às 21h30min.

O contrato de Nathan Pescador com o Grêmio tem duração até o fim de 2025. Com um custo alto, o clube pode liberar o jogador de graça no meio do ano.