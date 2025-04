"Não tem possibilidade de mudança do técnico", afirma vice de futebol do Grêmio

Grêmio foi derrotado pelo Flamengo na Arena. Jefferson Botega / Agencia RBS

O vice de futebol do Grêmio Alexandre Rossato descartou qualquer possibilidade de demissão do técnico Gustavo Quinteros após a derrota do Grêmio para o Flamengo.

Ao ser questionado sobre o que levaria a diretoria a entender que a passagem do treinador pelo clube deveria terminar, Rossato afirmou que a avaliação interna é de que o trabalho tem sido bem-feito e que está em fase inicial.

— A gente entende que o trabalho está iniciando. No momento que a comissão técnica e todo o estafe entender que o trabalho se esgotou, ele terá a sua finalização. A gente reforça que tem presenciado o trabalho, confia nele e não tem possibilidade de mudança do técnico no momento — afirmou na zona mista da Arena.

Postura diferente

Rossato negou que a defesa ao trabalho de Quinteros seja apenas um discurso externo.

— A gente diz o que realmente está acontecendo. Estamos presenciando um trabalho muito sério e correto. Não é discurso, nós falamos o que realmente acontece. Todo final de rodada a gente se reúne no dia seguinte com a comissão técnica para avaliar o que foi feito e o que pode ser feito para o jogo seguinte — declarou Rossato.

Segundo o dirigente, houve uma mudança de postura do Grêmio, apesar da derrota para o Flamengo dentro de casa.

— A gente teve a infelicidade de sofrer um gol bem no início, o que muda bastante o jogo. Foram lances isolados que deram origem para os dois gols. Contra uma equipe dessas você não pode errar — pontuou.