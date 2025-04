"Não sabia dessa função toda": falta de bilheterias na Arena ainda confunde torcedores do Grêmio

Funcionários da Arena com placa de "Posso Ajudar" orientavam torcedores antes da partida contra o Flamengo. Pedro Petrucci / Agência RBS

Muitos torcedores do Grêmio ainda estão sendo surpreendidos com o fato da Arena não contar mais com bilheterias físicas pra a compra de ingressos para as partidas.

Restando cerca de uma hora para a partida entre Grêmio e Flamengo, neste domingo (13), o movimento na Central de Atendimento ao torcedores no estádio era intenso.

Por lá, era possível cruzar com torcedores que queriam ter comprado um bilhete no estádio, aqueles com dificuldades de concluir a compra de forma on-line (única disponível) e outros com dificuldades de cadastrar o reconhecimento facial (mais recente forma de acesso à Arena).

A Arena do Grêmio não conta mais com bilheterias físicas desde setembro do ano passado, após a enchente, quando as partidas no estádio foram retomadas. Porém, esta informação ainda não é clara para todos os torcedores. Muitos deles acostumados a adquirir os ingressos in loco.

Um deles é Darci Contreira, 69 anos, que trouxe dois netos para o jogo.

— Não sabia dessa função toda, achei que dava para comprar aqui mesmo na bilheteria. Já tô velho, prefiro ver pela TV, mas dessa vez resolvi trazer meus netos. Ainda bem que eles resolveram — disse o torcedor gremista.

Público em frente à Central de Atendimento da Arena Pedro Petrucci / Agência RBS

O solução é acelerada por um trabalho que começou a ser feito pela Arena na última semana. Agora, funcionárias da gestora do estádio, identificadas com um banner nas costas (pirulito) com a frase “Posso ajudar” estão auxiliando os torcedores na compra dos ingressos. Além disso, a Arena disponibilizou um Wi-Fi exclusivo para a realização da compra pelo celular.

— O maior problema são crianças que não têm identidade. O sistema não aceita certidão de nascimento. E também os idosos, que não sabem comprar pela internet — comentou Mariane Costa, uma das assistentes da Central de Atendimento.

Dificuldade de acesso para crianças e estrangeiros

Indicação de como comprar ingressos na Arena do Grêmio. Pedro Petrucci / Agência RBS

Para o reconhecimento facial, a empresa que vende os ingressos para a Arena ainda não permite o cadastro de outros documentos além de Carteira de Identidade e Carteira Nacional de Habilitação. Por este fato, além de crianças, estrangeiros também enfrentam problemas na compra.

Marcio Ramos, CEO do Grêmio, e Thiago Floriano, gerente do Departamento do Torcedor, estavam acompanhando a ação das funcionárias da Arena e os problemas dos torcedores.

Segundo eles, a empresa que gere as catracas da Arena prometeu para a próxima terça-feira a atualização para permitir certidão de nascimento para crianças e passaporte para estrangeiros.