"Espero o sim dela", diz torcedor do Grêmio que viralizou com cartaz para ex-namorada

Torcedor viralizou nas redes sociais com apelo para a amada.

O amor ainda não venceu. Mas Matheus Théo, 25 anos, segue na luta. Aposta que, como ainda tenta Gustavo Quinteros, ele vai superar as turbulências do momento e acertar as coisas. Assim repetir um cântico famoso da torcida gremista e ser "outra vez nós dois" com Jossani.

Matheus viralizou nas redes sociais na noite da última terça-feira (8). Ele foi um dos 12 mil torcedores na Arena. Mas por um motivo muito mais importante do que acompanhar a vitória sobre o Atlético Grau in loco. Ele já tinha tentado mostrar o cartaz na estreia do Grêmio na Sul-Americana, no Paraguai, mas a imagem não foi captada.

Ele tenta recuperar o amor. Por isso veio de Florianópolis armado com um cartaz e um desejo: reconquistar a amada.

— Pensei em ir à Arena e pedir para ela voltar comigo. Não fui para ver o jogo. Fui tentar mostrar para ela que amo ela, mesmo que tenha feito coisa errada. Todo mundo erra. Estou tentando — reconheceu.

A empreitada ainda não deu certo, mas o contato foi reestabelecido:

— Falamos ontem (quarta-feira). Ela nem sabe ainda da foto. Está circulando, quase chegando ela. Do lado dela, conquistei tudo. Não tinha quase nada. E com ela, consegui tudo. Tudo. Ela me ajudava e eu ajudava ela.

Mesmo com as conversas, Matheus ainda não conseguiu o objetivo. Mas como todo bom gremista, não desiste até o apito final.

— Ainda não voltamos. Estou tentando. Espero o "sim" dela. Ela falou que está pensando. Eu fiz coisas erradas. Me arrependo — afirmou.

