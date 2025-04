Mirassol x Grêmio: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Mirassol x Grêmio: tudo sobre o jogo da quarta rodada do Brasileirão 2025.

Grêmio e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 19h, pela quarta rodada do Brasileirão 2025 . O jogo ocorre no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

O Tricolor vem de derrota por 2 a 0 para o Flamengo , na última rodada. Já o time paulista empatou com o Bahia em 1 a 1.

Escalações confirmadas para Mirassol x Grêmio

Arbitragem para Mirassol x Grêmio

Onde assistir a Mirassol x Grêmio

Como chegam Mirassol x Grêmio

Mirassol

O time paulista busca sua primeira vitória na Série A. O Mirassol vem de empate contra o Bahia na última rodada. A equipe está na 16ª posição , com dois pontos em três partidas.

Grêmio

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.