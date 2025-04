Tiago marcou golaço aos 13 minutos do segundo tempo. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

Um golaço de Tiago decretou a vitória do Grêmio sobre o Flamengo no Brasileirão sub-20, em jogo realizado nesta quarta-feira (23). No CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Tricolor saiu atrás no placar logo aos seis minutos de jogo, mas virou na etapa final: 2 a1. Veja vídeo abaixo.

O lance ocorreu aos 13 minutos do segundo tempo, após cobrança de lateral no campo de defesa. O meia Tiago ficou com a bola, dominou e arriscou, praticamente na linha do meio campo.

Adiantado, o goleiro Leo Nannetti nada pode fazer. A bola entrou no ângulo da meta flamenguista.

Veja o vídeo do gol marcado por Tiago: