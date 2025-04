Marlon treina no Grêmio, mas não será relacionado para enfrentar o Flamengo

Marlon apareceu nas imagens divulgadas pelo Grêmio. Jogador deve vestir a camisa 23 do Tricolor. Instagram Grêmio / Reprodução

Um dia depois de chegar a Porto Alegre e ser anunciado como reforço do Grêmio, Marlon já realizou o primeiro treino no CT Luiz Carvalho. Na manhã deste sábado (12), o lateral-esquerdo participou da atividade que encaminhou o time para o duelo contra o Flamengo, neste domingo (13), na Arena. Apesar disso, o atleta não será relacionado pelo técnico Gustavo Quinteros.

Como vinha atuando pelo Cruzeiro e já teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o jogador está apto para estrear pelo Tricolor. Porém, a ideia é que ele tenha mais alguns dias para se adaptar ao modelo de jogo. Assim, a estreia pode ocorrer na próxima quarta-feira (16), contra o Mirassol, no interior paulista, ou ainda no clássico Gre-Nal, agendado para o próximo sábado (19).

Marlon chegou ao Grêmio por empréstimo até dezembro, com obrigatoriedade de compra mediante metas desportivas. O jogador era um sonho antigo da diretoria gremista, que abriu conversas para contratá-lo ainda no final do ano passado. Entretanto, o clube mineiro — com quem tem vínculo até 2026 — não aceitou vendê-lo na época.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o lateral vestirá a camisa 23 e chega para disputar posição com Lucas Esteves e Luan Cândido, que já haviam sido contratados nesta temporada.

— Atendemos ao pedido da comissão técnica de ter dois atletas em nível de titularidade à disposição. Também temos o Luan (Cândido), que está um pouco abaixo fisicamente, está fazendo um trabalho de fortalecimento e vai levar alguns dias para ficar à disposição. Sabendo da intensidade que é a posição de lateral, estávamos apenas com o Lucas (Esteves), que está entregando muito bem. Então, hoje temos três competições e a possibilidade de dar um descanso ao Lucas para ele se recuperar fisicamente e evitar algum tipo de lesão — explicou o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato.