Marlon treina, e Quinteros define time do Grêmio para enfrentar o Mirassol

Marlon participou da atividade no CT do Grêmio

O Grêmio finalizou sua preparação para enfrentar o Mirassol , nesta quarta-feira (19), às 19h, no estádio Maião, pelo Campeonato Brasileiro. Tendo Marlon como reforço e com mistério na formação, Gustavo Quinteros preparou o time Tricolor para o confronto.

Marlon fica à disposição entre os relacionados para a partida em São Paulo. Recém-contratado junto ao Cruzeiro, o lateral já treina normalmente com grupo e deve ser opção no banco de reservas.

A escalação do Grêmio para a partida tem um mistério no meio-campo. Quinteros pode manter quatro meias, dando sequência a Cristaldo, ou retomar o esquema com três atacantes, desde que Amuzu esteja recuperado de dores no tornozelo.