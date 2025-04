Apresentado, Marlon fala sobre chegada ao Grêmio: "Realizar um sonho profissional"

Marlon vestirá a camisa de número 23. Eduardo Gabardo / Agência RBS

Nova contratação do Grêmio para a temporada de 2025, o lateral-esquerdo Marlon foi apresentado pelo clube nesta segunda-feira (14).

Contratado pelo Tricolor por empréstimo junto ao Cruzeiro, o jogador chega como opção para a posição e brigará pela posição com Lucas Esteves e Luan Candido.

— Estou muito feliz, como torcedor do clube acompanho muito. Trabalhei muito por esse momento, já tentei em outras oportunidades vir para cá. Realizar um sonho profissional. É um momento muito bom na minha carreira, estou muito preparado. Vim para somar — disse o novo camisa 23 do clube.

Torcedor assumido do Grêmio, o lateral falou como começou sua relação com o Tricolor.

— Meu falecido avô era gremista. Primeiro jogo que assisti no estádio foi Grêmio e Figueirense. Vi a Geral, a avalanche, isso me cativou muito. Dali em diante, passei a acompanhar todos os jogos. Mesmo fora, sempre acompanhei e torci.

Marlon chega ao elenco gremista depois de um começo abaixo com a camisa do Cruzeiro na temporada. Ele fez apenas sete partidas com a Raposa.

— Acho que é normal na carreira de todo mundo (oscilar). A gente procura ter uma regularidade. Tem que estar performando muito bem. Tive anos muito bons no Cruzeiro. Peguei o clube em duas situações. As coisas que acontecem em campo são de responsabilidade minha. Por vezes, cometi erros que resultaram em críticas. Sei do meu potencial e da minha qualidade — finalizou.

Pelo time mineiro, ao todo, foram quatro gols marcados e sete assistências em 100 jogos.

Ficha técnica de Marlon

Nome: Marlon Rodrigues Xavier

Marlon Rodrigues Xavier Idade: 27 anos (20/5/1997)

27 anos (20/5/1997) Cidade natal: Cascavel - Paraná

Cascavel - Paraná Altura: 1m78cm

1m78cm Posição: lateral-esquerdo

lateral-esquerdo Pé: canhoto

canhoto Base: Juventude (2007), Inter (2007-13) e Criciúma (14-15)

Juventude (2007), Inter (2007-13) e Criciúma (14-15) Clubes profissionais: Criciúma (2015-18), Fluminense (2017-22), Boavista-POR (2019-20), Trabzonspor-TUR (2020-21), Ankaragücü (2022-23) e Cruzeiro (2023-atualmente)

Criciúma (2015-18), Fluminense (2017-22), Boavista-POR (2019-20), Trabzonspor-TUR (2020-21), Ankaragücü (2022-23) e Cruzeiro (2023-atualmente) Estatísticas: 321 jogos, 7 gols e 44 assistências