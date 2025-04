Marlon desembarca em Porto Alegre para acertar com o Grêmio

Marlon está em Porto Alegre. O lateral desembarcou na Capital na manhã desta sexta-feira (11) para finalizar os trâmites burocráticos para formalizar o vínculo com o Grêmio.

Inicialmente, o contrato de Marlon com o Grêmio será por empréstimo até o fim de 2025. O Cruzeiro cedeu o lateral até dezembro sem custos.

Mas o contrato terá uma cláusula de compra. Caso Marlon faça 20 jogos pelo Grêmio, o Tricolor terá que comprar o jogador. O valor acertado é de R$ 23 milhões, cerca de 3,5 milhões de euros.

Natural de Cascavel, no Paraná, o atleta tem 1m78cm e é canhoto. Na base, por Juventude e Inter, era tido como promessa, segundo relato de Jonas da Rosa, que foi técnico de Marlon das categorias de base do Juventude, para a Zero Hora, em 2023, quando a direção gremista já monitorava o atleta.

O lateral-esquerdo foi lançado para o futebol profissional no Criciúma e tem passagens por Fluminense, Boavista (Portugal) e Trabzonspor (Turquia). Ele estava no Cruzeiro desde março de 2023, após rescindir com o Ankaragücü, da Turquia.

Pelo time mineiro, foram 100 jogos, com quatro gols marcados e sete assistências. Em 2016, chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-20.

