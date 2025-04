Mano Menezes em sua primeira passagem no Grêmio. Mauro Vieira / Agencia RBS

Mano Menezes está de volta ao Grêmio. Conforme o colunista de Zero Hora Eduardo Gabardo, o acordo entre as partes ocorreu nesta segunda-feira (21) e o anúncio oficial deve ocorrer em breve.

Um fato curioso é que o dia marca exatamente 20 anos do início da primeira passagem do treinador pelo clube. Em 21 de abril de 2005, Mano era anunciado pelo Grêmio com a missão de devolver o clube à elite do futebol brasileiro.

Ali começava a relação que rendeu a conquista emocionante da Série B e dois títulos do Gauchão.

A primeira passagem

Com experiência no comando da base do Inter e somando bons números por 15 de Novembro e Caxias, Mano foi o escolhido pelo Tricolor para substituir o ídolo Hugo De León, demitido após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A estreia dele foi em uma derrota para o Gama por 2 a 1, pela Série B, fora de casa.

Na Copa do Brasil, o Fluminense confirmou a classificação no jogo da volta. Já na segunda divisão, sob o comando de Mano, o Grêmio sofreu, mas conseguiu cumprir seu objetivo e confirmou o retorno à Série A.

Em 2006, o ano começou bem para o Grêmio de Mano Menezes. No Campeonato Gaúcho, a equipe foi campeã após superar o Inter na final. No Brasileirão, ficou na terceira posição e se classificou à Libertadores.

Para 2007, Mano Menezes chegava mais fortalecido em relação ao ano anterior. No Campeonato Gaúcho, a equipe sagrou-se bicampeã, superando o Juventude na final, com duas vitórias.

Na Libertadores, chegou à final, perdendo o título para o Boca Juniors, no Olímpico. O treinador ficou no clube até o final daquela temporada — antes da última rodada, o Grêmio anunciou que Mano Menezes não permaneceria para o próximo ano.

Produção: Leo Bender

