Mano vê evolução do Grêmio em empate no Barradão

O empate no Barradão manteve o Grêmio na zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas Mano Menezes viu o rendimento do seu no 1 a 1 com o Vitória como um resultado que permite sua equipe dar um passo à frente. Mesmo longe do ideal ainda, o técnico entendeu que o resultado trouxe coisas positivas para o clube.