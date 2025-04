Mano Menezes realiza nesta terça-feira (22) as primeiras atividades como treinador do Grêmio. O seu retorno foi anunciado na segunda-feira (21) , após 20 anos da primeira passagem pelo Tricolor.

Acompanhe o retorno de Mano ao Grêmio

A primeira passagem de Mano

Com experiência no comando da base do Inter e somando bons números por 15 de Novembro e Caxias, Mano foi o escolhido pelo Tricolor para substituir o ídolo Hugo De León, demitido após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A estreia dele foi em uma derrota para o Gama por 2 a 1, pela Série B, fora de casa.