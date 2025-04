Mano Menezes prioriza solidez defensiva e intensidade nos seus primeiros treinos no Grêmio

Mano Menezes iniciou segunda passagem pelo Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Os dois primeiros treinos de Mano Menezes já mostram algumas diferenças em relação às atividades comandadas por Gustavo Quinteros. Iniciando sua segunda passagem no Grêmio, o treinador já tem dado algumas pistas de como deve conduzir o trabalho.

As duas primeiras sessões de treinamento de Mano no CT Luiz Carvalho tiveram atenção especial ao sistema defensivo e à intensidade da equipe. A ideia é manter a competitividade e a compactação apresentadas pela equipe no Gre-Nal.

Atento aos detalhes

No ambiente gremista, Mano é descrito como um técnico bastante trabalhador e atento aos detalhes táticos. Desde as primeiras horas de trabalho no CT, na terça-feira (22), o treinador tem feito um trabalho intensivo para mapear os principais problemas e possíveis soluções da equipe.

Para isso, tem contado com a colaboração dos membros da comissão permanente do clube. O auxiliar James Freitas e o preparador físico Rogério Dias têm sido fundamentais para ajudar na adaptação rápida da nova comissão técnica.

Sem muitas alterações

Em termos de escalação, Mano não deve fazer muitas alterações em relação ao clássico para o confronto diante do Godoy Cruz, na quinta-feira (24), às 19h, no Estádio Malvinas Argentinas. A tendência é que ocorram apenas as alterações obrigatórias na defesa.

Wagner Leonardo, que tem uma lesão muscular na coxa, não pode atuar e será substituído por Kannemann. Na lateral esquerda, Lucas Esteves volta à titularidade porque Marlon já atuou pelo Cruzeiro nesta fase da Sul-Americana.

Lucas Esteves volta ao time titular. Caroline Motta / Grêmio / Divulgação

Provável time

O provável time do Grêmio tem: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti, Edenilson, Monsalve e Cristian Olivera; Braithwaite.