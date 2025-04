Mano Menezes e James Freitas retomam parceria no Grêmio

James e Mano se reencontraram no Grêmio. Lucas Uebel / Gremio.net

A chegada de Mano Menezes ao comando técnico do Grêmio marca também o reencontro com um velho conhecido: o auxiliar James Freitas.

A dupla já dividiu trabalhos em outros clubes, fortalecendo uma parceria profissional que agora se estende ao Tricolor.

James Freitas integrou as comissões técnicas lideradas por Mano Menezes no Cruzeiro e no Bahia.

Por essa familiaridade e o alinhamento de ideias, Mano ressaltou em sua apresentação que a postura do time gremista diante do Godoy Cruz será uma repetição do que fora apresentado no Gre-Nal, sob o comando do auxiliar.

Interino

James assumiu interinamente o comando do Grêmio após a demissão de Gustavo Quinteros. Agora, com a chegada do novo técnico, ele reassume a função de auxiliar permanente do clube.

Em sua chegada, Mano trouxe os auxiliares Sidnei Lobo, que lhe acompanha desde o início da carreira, e Thiago Kosloski, que também estava no Fluminense.

Thiago Kosloski e Sidnei Lobo também estão na comissão técnica. Lucas Uebel / Gremio.net