Mano Menezes define time do Grêmio para enfrentar o CSA

Mano deverá manter a base do time que empatou com o Vitória.

O Grêmio está pronto para enfrentar o CSA, nesta quarta-feira (30), em Maceió , pela Copa do Brasil . A partida acontece às 21h30min, no estádio Rei Pelé.

A equipe que iniciará o jogo foi definida pelo técnico Mano Menezes no treino desta terça-feira (29), em Salvador. A atividade aconteceu no Estádio Barradão, com portões fechados.