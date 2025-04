Mano fala sobre possível parceria com Felipão no Grêmio: "Não tenho problema para trabalhar com ninguém"

Mano falou com a imprensa sobre o início de sua segunda passagem no Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

A direção do Grêmio já confirmou Mano Menezes como treinador. O novo técnico foi apresentado nesta terça-feira (22). Mas um movimento que ainda é negociado também prende a atenção do torcedor: o possível retorno de Felipão.

Em sua entrevista no CT Luiz Carvalho, Mano comentou sobre a possibilidade de trabalhar ao lado de Luiz Felipe Scolari.

— Tenho trabalhado com grandes profissionais do futebol brasileiro. Acho que todos eles têm o que acrescentar aos clubes em termos de conhecimento de futebol, de experiência, de maneira de conduzir, pelo que conquistaram. E o Felipão está entre eles. Não tenho problema para trabalhar com ninguém. Sempre me adequei aos lugares em que cheguei. O Grêmio vai decidir o que é melhor para o clube — disse Mano Menezes.

Conversas avançadas

Segundo apurado por Zero Hora, o Grêmio avançou nas conversas com Felipão. O empresário do técnico, Jorge Machado, discute o contrato do possível coordenador técnico gremista com o diretor executivo Luis Vagner Vivian.

Mesmo sem um cargo formal, Scolari manteve contato com membros da direção nos últimos dias. O ex-técnico do clube na década de 1990 compartilhou algumas das suas visões sobre a equipe e o grupo de jogadores.

