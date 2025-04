Mano abre espaço para jogadores pouco utilizados no Grêmio e tenta melhorar preparação física do time

Retorno de Cuéllar

O colombiano Cuéllar não atuava desde a semifinal do Gauchão contra o Juventude. Ele foi utilizado no segundo tempo do jogo disputado na Argentina.

Preparação física

— Os profissionais da Argentina estão acostumados a trabalhar em um calendário diferentes do Brasil. São mais de 20 jogos a menos no ano. Então o que se faz para a característica do trabalho lá, com período de recuperação de jogo maior, não atende à nossa necessidade. Com a diferença de treinos e do conhecimentos que temos do futebol brasileiros, vamos, em dose homeopáticas ganhar a cada treino de força e de explosão, que vai dar capacidade de disputa mais consistente aos jogadores — explicou.