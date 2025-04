Leitores de ZH opinam sobre quem deve ser o novo técnico do Grêmio; veja o resultado da enquete

Leitores de Zero Hora votaram, entre a última quarta (16) e a tarde desta quinta (17), em quem deve ser o substituto de Quinteros no Grêmio. A votação ficou aberta por quase 17 horas. Foram registrados 2.343 votos .

O top 3 foi fechado com Dorival Júnior, com 23,4%, e por Tite, com 20%. Todos os profissionais citados na enquete estão livre no mercado.