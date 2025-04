Kannemann reclama da arbitragem após empate no Gre-Nal 447: "É vergonhoso"

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Inter , neste sábado (19), pelo Brasileirão . A partida realizada na Arena teve muitas reclamações do Tricolor a respeito da arbitragem.

No segundo tempo, a grande polêmica envolveu um lance entre o lateral colorado Aguirre e o atacante Aravena. No entendimento da equipe gremista, o árbitro catarinense Braulio da Silva Machado deveria ter assinalado pênalti a favor do Tricolor. O juiz até foi à cabine do VAR, mas manteve a sua decisão de campo.