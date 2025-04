Jornal argentino indica Gustavo Quinteros como favorito para assumir o Boca Juniors

Menos de duas semanas depois de ser demitido do Grêmio , o técnico Gustavo Quinteros pode voltar ao mercado de trabalho nos próximos dias. O nome do treinador é ligado ao Boca Juniors, conforme o jornal Olé , principal periódico esportivo da Argentina.

Os xeneizes estão sem técnico desde a demissão de Fernando Gago do comando técnico da equipe. O Boca foi derrotado pelo River Plate no último final de semana.

Sondagem em 2024

Conforme a publicação, essa não seria a primeira tentativa do Boca de contar com o trabalho de Quinteros. Após a demissão de Diego Martínez, ainda no ano passado, o time argentino teria sondado o treinador, que na época estava empregado no Vélez Sarsfield.