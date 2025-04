James Freitas rasga elogios a Monsalve e cita dicas que dará a futuro treinador do Grêmio 

James Freitas, auxiliar técnico fixo do Grêmio. Marco Souza / Agência RBS

James Freitas fez alterações nos três setores do Grêmio para o Gre-Nal 447, neste sábado (19). Na lateral esquerda, Marlon entrou na vaga de Lucas Esteves.

Dodi e Monsalve também ganharam lugares na equipe. Pavon foi sacado do time. Após o empate no clássico na Arena, o técnico interino explicou suas escolhas.

Elogios a Monsalve e ausência de Pavon

A última vez que Monsalve havia começado um jogo pelo Grêmio foi no primeiro Gre-Nal da final do Gauchão, no dia 8 de março. Depois disso, Quinteros, demitido na última quarta-feira (16), não escalou mais o colombiano entre os titulares.

Já James Freitas optou por mandá-lo a campo neste sábado, e explicou sua escolha enaltecendo o meia.

— O Monsalve é um jogador com um talento muito acima, ele é brilhante. Conversamos bastante em relação a alguns aspectos que a gente entende, e a comissão que estava aqui já entendia também, que ele deveria evoluir em relação ao jogo. É um jogador jovem, de 21 anos, que tem um futuro brilhante — afirmou James Freitas, que ainda explicou a mudança no ataque:

— Em relação à ausência do Pavon, a gente optou por refrescar a equipe, e ele tinha um desconforto de uma pancada no tornozelo. Tínhamos outros jogadores em condições de ir para dentro do campo e competir melhor que ele, foi só isso, uma opção mais técnica mesmo.

Mudança na lateral

Criticado pelas recentes atuações, Lucas Esteves foi ao banco. Em seu lugar, entrou o estreante Marlon, contratado por empréstimo junto ao Cruzeiro.

— O Marlon é um jogador de qualidade, ele tem um apoio muito forte. Hoje ganhou bastante duelo, é muito competitivo, já conheço ele da época do Fluminense, quando trabalhei lá com o Roger. A opção por ele passa também por uma ideia de colocar jogadores mais refrescados do ponto de vista físico, que pudessem ir para o campo e entregar um jogo de intensidade, para competir o tempo todo — explicou James Freitas.

Recado ao novo treinador

Auxiliar técnico fixo do clube, James soma agora seis partidas a frente do Grêmio. O próximo compromisso gremista é contra o Godoy Cruz, pela terceira rodada da Sul-Americana, na quinta-feira (24). Até lá, ao que tudo indica, o Tricolor já deve ter um novo treinador, que deve ser Mano Menezes.

No clube desde o ano passado, mas tendo ainda outras duas passagem, James Freitas demonstra conhecimento sobre o elenco gremista: