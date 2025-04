Interino do Grêmio revela ter citado "imortalidade" como motivação ao grupo antes do Gre-Nal 447

James Freitas soma seis partidas à frente do Grêmio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Sob o comando do interino James Freitas, o Grêmio empatou o Gre-Nal 447, na Arena, pela quinta rodada do Brasileirão. Demonstrando mudança de atitude, principalmente anímica, o Tricolor saiu na frente ainda no primeiro tempo, em gol de Cristian Olivera. Depois, no segundo tempo, Alan Patrick igualou, de pênalti. No final, o Grêmio reclama de pênalti não marcado a seu favor.

Em sua coletiva, após o clássico, James Freitas comentou sobre a atuação do Grêmio no clássico e como preparou sua equipe, ao longo de três dias de trabalho, após demissão de Gustavo Quinteros:

— Temos um calendário congestionado, que faz com que a gente não consiga manter o nível competitivo, só que isso muda de um jogo para o outro. Pela natureza do confronto do clássico, jogador também está mais atento, mais ligado e sabe que é importante vencer.

— O que a gente fez, a nível anímico, foi passar confiança a eles. Algumas conversas pontuais em relação aos posicionamentos e como a gente deveria encarar esse jogo. Deu para pautar um pouquinho na palestra algumas coisas em relação ao nosso estigma da imortalidade tricolor. É isso é que a gente tem que botar em prática agora no decorrer da competição, esse espírito e vontade de vencer — completou.

Alterações táticas

— A gente propôs aos jogadores as mudanças que precisavam ser feitas em relação ao jogo posicional, não só o defensivo, mas também na forma de atacar. Hoje o time pôde jogar com um pouco mais de naturalidade, com volume de posse de bola no campo de ataque. O que eu vou passar para quem chegar são essas mudanças e aquilo que os jogadores têm condições de fazer para que a gente evolua mais, tanto no aspecto competitivo quanto nos aspectos técnico e tático — revelou o interino.

Auxiliar técnico fixo do clube, James soma agora seis partidas a frente do Grêmio. O próximo compromisso gremista é contra o Godoy Cruz, pela terceira rodada da Sul-Americana, na quinta-feira (24). Até lá, ao que tudo indica, o Tricolor já deve ter um novo treinador, que deve ser Mano Menezes.

