Guerra diz que Grêmio tem conversas adiantada com treinador, mas alerta: "Não é bom criar expectativas"

O Grêmio terminou o sábado do Gre-Nal 447 sem anúncio de seu novo técnico. A direção negocia com alguns nomes. Segundo informações apuradas por Zero Hora, a situação mais avançada é com Mano Menezes, mas a confirmação do substituto de Gustavo Quinteros ainda poderá levar alguns dias a ser anunciada.

Logo na sua primeira resposta, o presidente do clube, Alberto Guerra, informou que não aconteceria o anúncio em sua entrevista coletiva. O dirigente confirmou que está em tratativas, mas que não aconteceu um avanço definitivo para concretizar a negociação.

— Ainda estamos negociando. Queremos anunciar o mais rápido possível. Quanto antes, melhor. Mas algumas coisas não dependem só da gente. Tem o outro lado também. Estamos trabalhando para isso — afirmou Guerra, que emendou:

– Não é bom criar expectativas. Parte financeira é muito importante para o clube. Não dá. Não falo, pois não temos algo fechado, mas com conversas avançadas. Quando acertarmos, vamos anunciar.

A posição foi reforçada pelo vice de futebol Alexandre Rossato. Segundo o dirigente, a questão financeira e contratual ainda precisará ser resolvida com os nomes em negociação.

— Temos algumas opções. Não são contratações simples. Ainda tem toda a parte contratual, de propostas. A questão financeira é muito importante. Não podemos comprometer o clube nessa questão — explicou.

A ideia da direção é de realizar o anúncio da contratação a partir deste domingo (20). A conversa mais adiantada é com Mano Menezes, com quem James Freitas trabalhou no Cruzeiro em 2018, e existe confiança de que será possível que o novo técnico comande o treino desta segunda-feira (21) no CT Luiz Carvalho.

E o coordenador?

Sobre as tratativas da contratação de um coordenador técnico, cujo nome de Felipão é o mais comentado nos bastidores do clube, Alberto Guerra também optou por manter o mistério:

– Desde o início da gestão buscamos um coordenador técnico, é uma questão de encontrar o nome certo, não contratar por contratar. Se encontramos esse nome e casar com o técnico, podemos anunciar.

