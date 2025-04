Tricolores e colorados têm momento de descontração em hotel do Grêmio

Esse foi o rápido e descontraído diálogo entre um torcedor do Grêmio e um colorado na porta de entrada do hotel Deville , a concentração gremista na zona norte de Porto Alegre .

Antes do Gre-Nal 447, o movimento na concentração do Grêmio foi tranquilo durante toda a manhã e início da tarde deste sábado (19). O silêncio só foi quebrado quando mais de 10 crianças presentes na concentração avistaram o único jogador gremista a descer no saguão do hotel para um rápido encontro com seus familiares.