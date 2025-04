Gremistas de Buenos Aires divergem sobre contratação de Mano Menezes

Daniel Foscarini (camisa do Grêmio por baixo do casaco), Daniel Tomasi, Matheus Ronsoni, João Arigony e Lourenço Borin (abrigo azul claro do Grêmio).

Cinco gaúchos que moram em Buenos Aires encararam o desafio de estar in loco acompanhando a partida no Estádio Malvinas Argentinas.

Opiniões distintas

A reportagem de GZH conversou com esses torcedores em frente ao hotel que serve de concentração para o Grêmio, em Mendoza, na manhã desta quinta. Os gremistas divergiram sobre a contratação do técnico Mano Menezes.

O que disseram os torcedores

400 gremistas

O Consulado gremista de Buenos Aires, distante mais de 1 mil quilômetros de Mendoza, conta com aproximadamente 70 sócios do Grêmio. Nem todos estarão presentes no jogo, mas a expectativa é de que aproximadamente 400 gremistas estejam apoiando a equipe no Estádio Malvinas Argentinas.