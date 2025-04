Grêmio tem novidade nos três setores na escalação para o Gre-Nal 447

Marlon vai fazer sua estreia direto no Gre-Nal.

A escalação do Grêmio para o Gre-Nal 447 deste sábado (19), às 21h, na Arena, terá a estreia de Marlon na lateral-esquerda. O jogador contratado do Cruzeiro ganhou a vaga de Lucas Esteves no setor defensivo.