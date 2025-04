Grêmio tem dúvida no ataque e possível desfalque na zaga contra o Mirassol

Rodrigo Ely deverá ficar fora após sentir lesão no joelho direito.

O técnico Gustavo Quinteros deverá ter mudanças na equipe do Grêmio para a partida contra o Mirassol, na quarta-feira (16), fora de casa.

No sistema defensivo, Rodrigo Ely deverá ficar de fora. Ele teve uma lesão no joelho direito no primeiro tempo da partida contra o Flamengo. Jemerson é o substituto natural.