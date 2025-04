Grêmio recebe consulta de clube russo por Monsalve

Monsalve foi opção de Quinteros para entrar durante a derrota para o Flamengo. André Ávila / Agencia RBS

Mesmo sem muitas chances em 2025, Monsalve entrou na mira de clubes do Exterior. O Grêmio recebeu sondagem do CSKA, da Rússia, pelo meia de 21 anos. Segundo fontes consultadas por Zero Hora, o valor da sondagem é de 15 milhões de euros (R$ 99 milhões).

No momento, Monsalve é reserva da equipe de Gustavo Quinteros. O colombiano completou 36 jogos pelo Grêmio ao entrar em campo na derrota por 2 a 0 para o Flamengo. Nesta temporada, o meia fez 15 partidas e contribuiu com cinco gols, três feitos por ele, e duas assistências.

No ano passado, após chegar em agosto, ele completou 21 jogos, com três gols e uma assistência. Revelado na base do Independiente Medellín, o jogador também defendeu a seleção sub-20 da Colômbia.

O Grêmio pagou US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,9 milhões na época da negociação) por 50% dos direitos econômicos do meia. Além da aquisição deste percentual, o clube também incluiu uma cláusula que reserva o direito de adquirir mais 30% dos direitos do jogador.