Grêmio promove ações em apoio ao Mês de Conscientização do Autismo em jogo contra o Flamengo

Os jogadores usam em seus uniformes números personalizados com a temática do autismo.

Em alusão à Conscientização do Autismo , o Grêmio realiza uma série de ações especiais na partida deste domingo (13), contra o Flamengo , na Arena. A ideia do clube é reforçar seu compromisso com a inclusão e o respeito à diversidade.

As ações do Grêmio

Além dessas ações pontuais, a Arena do Grêmio já conta há duas temporadas com um dos espaços mais modernos do país voltados para o acolhimento de pessoas com autismo: o Camarote Espectro Azul. O local recebe dezenas de famílias a cada jogo, visando oferecer um ambiente adaptado e seguro para todos.