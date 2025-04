Grêmio projeta mudança de comportamento com chegada de Mano Menezes: "Futebol mais competitivo, aguerrido e pragmático"

Mano Menezes durante desembarque na Argentina. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A direção do Grêmio tenta fazer com que o clube reencontre a sua identidade após um início de temporada abaixo do esperado. A contratação de Mano Menezes é o primeiro passo em busca deste objetivo.

Nesta quinta-feira (24), o técnico estreia contra o Godoy Cruz, em Mendonza, na Argentina, em jogo válido pela 3ª rodada da Sul-Americana.

"Está atualizado"

Vice-presidente do Grêmio, Fábio Floriani projeta uma mudança de comportamento dentro de campo com a chegada do novo comandante.

— Estamos tentando buscar uma identidade da comissão técnica com o clube. Enxargamos no Mano uma grande possibilidade de retomarmos aquele futebol mais competitivo, mais aguerrido. Um futebol que busca resultados, mais pragmático. Deu pra ver que ele conhece o clube, nossa região, conhece o futebol brasileiro e está atualizado — afirmou Floriani em entrevista para Zero Hora no hotel que serve de concentração para o Grêmio na cidade de Mendoza.

Fábio Floriani projetou melhora dentro de campo. William Ramos / RBS TV

"Diferença de culturas"

O dirigente gremista também falou sobre a situação envolvendo a comissão técnica anterior. Fábio Floriani ressalta que existia uma diferença de culturas, e que talvez isso tenha prejudicado o trabalho de Gustavo Quinteros.

— O Quinteros era uma pessoa simpática também, conversava com a gente, mas claramente uma cultura diferenciada, mais fria, na busca do resultado através do método. Ele insistia bastante no modelo de jogo dele e acho que não tem problema nisso. Infelizmente os resultados não vieram no médio prazo. Acho que para ele e para nós acabou sendo a melhor decisão — completou Floriani.

Provável escalação

Mano Menezes teve apenas dois treinamentos para definir a escalação gremista que estará em campo contra o Godoy Cruz. A tendência é de que a base do time que empatou o Gre-Nal seja mantida.

Kannemann deve seguir entre os titulares. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mano deve escalar o Grêmio com: Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti, Edenilson e Monsalve; Olivera e Braithwaite.